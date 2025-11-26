Gobernación de Santander desmiente versiones sobre supuesta incursión armada en Málaga

El director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Douglas Javier Arenas, confirmó que no existe ningún informe de inteligencia que indique control territorial de grupos armados en la zona.

Según el funcionario, el reciente Consejo de Seguridad trató la presencia de estructuras armadas en departamentos cercanos a Santander.

“La preocupación que se recibió allí por parte de los alcaldes de toda la provincia es cómo en el entorno de la provincia de García Rovira, en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Boyacá, se han venido presentando acciones por parte de los grupos armados organizados, en especial del ELN, contra integrantes de la Fuerza Pública, instalaciones, infraestructura crítica del Estado, y la solicitud es que a través de la Fuerza Militar y de Policía se continuara con esa contención en esa provincia que limita con esos tres departamentos para evitar que esos grupos armados organizados ingresen a nuestro departamento”, explicó Arenas.

Pese a que no se confirma la incursión de grupos armados, las autoridades departamentales sí han detectado presencias intermitentes de la Red de Apoyo al Terrorismo (RAT) dedicadas a la extorsión, casos que ya son investigados en coordinación con la Fuerza Pública.

Entre las medidas adoptadas, ofrecen un plan de recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita prevenir atentados contra infraestructura crítica y hasta 30 millones de pesos por datos sobre cabecillas criminales, también se confirmó que en la segunda semana de diciembre, la gobernación entregará 50 nuevas motocicletas al Ejército y la Policía para fortalecer la movilidad y capacidad operativa en Santander.