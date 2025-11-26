Presidente Gustavo Petro dice que fue el primero en denunciar a ‘Los 12 Apóstoles’

Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el 24 de octubre del 2025.

El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que fue él quien, desde el Congreso de la República, denunció al grupo de los ‘12 Apóstoles’, como precursores del paramilitarismo en Colombia, haciendo alusión a un debate en el legislativo Petro publicó en su cuenta de X.

“Este es parte de mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, año 2007, con la presentación de todas las pruebas judiciales que muestran región por región como se pasó de grupos de limpieza social a convivires y de allí a los paramilitares“, manifestó.

La publicación fue hecha por el mandatario, tras conocerse la condena a 28 años a Santiago Uribe, hermano del expresidente, Álvaro Uribe Vélez, por el caso de ‘Los 12 apóstoles’, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y concurso de delitos de Lesa Humanidad.

"En este debate mostré la presencia de Santiago Uribe Vélez en los grupos ‘Los 12 Apóstoles’" y el grupo los erres", agregó el presidente Petro.

Tras la sentencia, la defensa de Santiago Uribe anunció que presentará un recurso judicial ante la Corte Suprema de Justicia.