Una docente fue asesinada por su expareja sentimental en Cartagena: el atacante se quitó la vida

Beatriz Elena Suárez Martínez, de 43 años, natural de Montería, Córdoba, es la nueva víctima de violencia contra la mujer en Cartagena. La mujer, quien se desempeña como docente en una institución educativa oficial de la ciudad, fue atacada con arma de fuego por su ex-pareja sentimental en el barrio La María.

De acuerdo con testigos en el lugar, la víctima se encontraba en la vía pública cuando llegó el atacante y, tras una discusión, este sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. Segundos después, el agresor se quitó la vida con la misma arma de fuego.

El victimario fue identificado como Alexi Velazco Salazar, de 51 años, natural de Cartagena y, según las autoridades, presentaba una anotación judicial por el delito de violencia intrafamiliar.

El hecho se registró mientras cientos de mujeres marchaban en la capital de Bolívar para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Un hecho triste y lamentable, un hecho de sangre. Denunciamos, públicamente, este acto de violencia que acabó con los sueños de nuestra compañera docente, que acabó con sus ilusiones de tantos años luchando por tener una estabilidad laboral; acababa de pasar el concurso. Es un hecho lamentable”, manifestó Teresa Rangel, secretaria de género del magisterio de Bolívar.

El hecho ha causado consternación en la ciudad y la víctima deja a una menor de nueve años.