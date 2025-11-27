Tendencias

Baloto: resultados y ganadores del miércoles 26 de noviembre de 2025

Vea los números ganadores del sorteo 2584 de Baloto del 26 de noviembre de 2025.

Baloto W

El Baloto se juega todos los lunes, miércoles y sábados a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live. Recuerde que el boleto tiene un costo de 5.700 pesos.

Estos son los resultados del Baloto hoy 26 de noviembre de 2025

Este miércoles 26 de noviembre de 2025 se jugaron los acumulados de Baloto y Revancha. Conozca a continuación los resultados:

Baloto

  • Números ganadores: 25-14-28-04-41
  • Superbalota: 13

Revancha

  • Números ganadores: 40-33-08-13-35
  • Superbalota: 08

