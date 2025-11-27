CNE mantiene inscrita candidatura de Cristian Portilla a la Alcaldía de Bucaramanga

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la suspensión provisional solicitada contra la inscripción de Cristian Portilla como aspirante a la Alcaldía de Bucaramanga aunque abrió un plazo para que presente descargos ante las reclamaciones de posible inhabilidad.

Puede leer: Cristian Portilla denuncia a abogado que cuestionó legalidad de su candidatura a Alcaldía Bucaramanga

Diversas denuncias alegaban que Portilla —quien fue asesor en la administración del exalcalde Jaime Andrés Beltrán hasta septiembre de 2025— carecería de legitimidad para aspirar, pues durante su cargo habría ejercido funciones que, según los demandantes, configuran autoridad municipal.

Ampliar

La decisión del CNE permite que Portilla siga en la contienda electoral convocada para las elecciones atípicas del 14 de diciembre, aunque su candidatura sigue bajo escrutinio.

Asimismo, se conoció que el CNE solo le dio un día de plazo.

Este requerimiento fue presentado por los ciudadanos Carlos Saúl Sierra Niño, Yanit María Velázquez y el congresista Fabián Díaz Plata.

Además, se solicita a los partidos de la U, Centro Democrático y Cambio Radical, en su calidad de agrupaciones inscriptoras, que dentro del mismo plazo alleguen un escrito en el que se pronuncien sobre los hechos objeto de controversia y aporten los soportes probatorios que pretendan hacer valer, en ejercicio de su derecho de defensa y contradicción dentro de la presente actuación administrativa.

De igual manera, se requiere a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil que, dentro del día siguiente a la comunicación de este acto administrativo, remita los formularios de inscripción y sus respectivos anexos correspondientes a Cristian Portilla, como aspirante a la Alcaldía del municipio de Bucaramanga, departamento de Santander, en las elecciones atípicas previstas para el 14 de diciembre de 2025.

Finalmente, se solicita a la Registraduría Especial de Bucaramanga que emita un pronunciamiento respecto de los hechos relacionados con la inscripción del candidato y remita la documentación pertinente al procedimiento adelantado.