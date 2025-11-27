El presidente de España, Pedro Sánchez, recibe por segunda vez a su homólogo alemán en La Moncloa

El presidente Pedro Sánchez reconoce que Alemania es un socio económico esencial para España, y destaca la buena sintonía de las relaciones bilaterales y la solidez de la cooperación económica.

Dentro de la agenda del presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, que inició este miércoles 26 de noviembre y finaliza el viernes 28 de noviembre, el mandatario recibió la llave de oro de Madrid de manos del alcalde José Luis Almeida.

Además, en compañía de su esposa, visitaron el Palacio Real y recibieron los honores militares y la bienvenida oficial de los reyes Felipe VI y Letizia.

El viernes, último día de la visita, el itinerario se centra en una visita a Steinmeier en el País Vasco para luego desplazarse a Gernika y rendir, en compañía del Rey Felipe VI, un homenaje a las víctimas del bombardeo de 1937, gesto que Pedro Sánchez ha calificado de enorme fuerza simbólica para honrar la memoria y reforzar los valores democráticos compartidos

Fotos: Prensa Presidencia de España / FERNANDO CALVO Ampliar