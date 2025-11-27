Internacional

Envían a prisión sin fianza a José Luis Ábalos, exministro del gobierno de Pedro Sánchez en España

José Luis Ábalos. (Photo By Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images)

El Tribunal Supremo acordó este jueves enviar a prisión provisional, comunicada y sin fianza, al exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos (2018-2021), sospechoso de varios delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales en la supuesta adjudicación irregular de contratos de mascarillas en plena pandemia de COVID.

La Justicia también decidió enviar a prisión provisional sin fianza al exasesor de Ábalos Koldo García, también supuestamente implicado en esta trama de corrupción cuya investigación ha salpicado al gobierno de Pedro Sánchez.

Noticia en desarrollo...

