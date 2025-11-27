El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 27 de noviembre de 2025

En la tarde de este jueves, 27 de noviembre, Hernán Peláez y Martín De Francisco analizaron el empate ante Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en la jornada 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Asimismo, dialogaron sobre el juego entre América de Cali e Independiente Medellín, pues alguno de los dos podría quedar al borde de la eliminación.

De otro lado, comentaron los resultados de la jornada de Champions League que dejó sorpresas.

Escuche el programa completo de Peláez y De Francisco aquí: