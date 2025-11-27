Maduro ordenó a la Aviación de Venezuela estar “alertas, listos y dispuestos” para defender al país

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este jueves 27 de noviembre, a los miembros de la Aviación estar “alertas, listos y dispuestos” para defender al país de cualquier “agresión” en su contra, en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo cerca de esta nación, visto por Caracas como una “amenaza”.

