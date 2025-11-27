Internacional

Maduro ordenó a la Aviación de Venezuela estar “alertas, listos y dispuestos” para defender al país

Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo cerca de esta nación, visto por Caracas como una “amenaza”.

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Jesus Vargas/Getty Images

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Jesus Vargas/Getty Images / Jesus Vargas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este jueves 27 de noviembre, a los miembros de la Aviación estar “alertas, listos y dispuestos” para defender al país de cualquier “agresión” en su contra, en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo cerca de esta nación, visto por Caracas como una “amenaza”.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad