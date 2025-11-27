Margarita Guerra asumió como nueva gobernadora del Magdalena

Santa Marta

En el Tribunal Administrativo del Magdalena, María Margarita Guerra tomó posesión como la nueva gobernadora del Departamento. Durante la ceremonia estuvo reunida con diversas autoridades departamentales, entre diferentes líderes políticos representantes de entidades públicas y delegados de organizaciones sociales, familiares y simpatizantes.

Como parte del acto protocolario, la gobernadora encargada, Ingris Padilla, le dio la bienvenida y le impuso la banda como mandataria departamental, resaltando la importancia de este relevo democrático.

“La posesión de Margarita Guerra es irregular” presidenta de la Asamblea

Sobre la posesión de la gobernadora del Magdalena, la presidenta de la Asamblea departamental, Angela Cedeño aseguró que dicho acto es irregular. Según la ley 2200 del 2022 en su artículo 19 numeral 7 la competencia para posesionar al gobernador del Magdalena, recae sobre la Asamblea.

“ No entendemos por qué la gobernadora electa, no esperó la sesión que ella misma solicitó a la asamblea para su investidura, quizás sus jefes no le dieron permiso y a última hora le ordenaron hacerlo ante el tribunal, órgano que no tiene competencias legales porque la Asamblea aún está en sesiones”, precisó Angela Cedeño, presidenta de la Asamblea.