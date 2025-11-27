PGN formuló cargos contra exdirectora de Indersantander por presuntos nombramientos irregulares

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra la exdirectora del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander (Indersantander), Kelly Paola Restrepo Amaya, por presuntas irregularidades en la creación de nuevos cargos y en la expedición de resoluciones que, al parecer, no contaban con el aval legal correspondiente.

Según el Ministerio Público, durante diciembre de 2023 la exfuncionaria habría modificado la planta de personal sin tener facultades para hacerlo y habría realizado nombramientos en provisionalidad sin la autorización de la junta directiva ni del Gobierno departamental.

La entidad señaló que Restrepo Amaya debió abstenerse de nombrar a seis funcionarios, de acuerdo con los estatutos de Indersantander, los cuales establecen que es la junta directiva la competente para adelantar este tipo de actuaciones.

El ente de control calificó de manera provisional la conducta de la entonces directora como grave, a título de culpa gravísima, al considerar que, con pleno conocimiento de la normatividad interna, omitió gestionar los permisos necesarios para ejecutar cambios en la planta de personal.