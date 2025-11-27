Protesta por tierras de la Minga de Cali impide atención en la Gobernación del Valle

La Gobernación reiteró que las demandas de los manifestantes corresponden al orden nacional. Foto: Gobernación del Valle.

Cali

Las autoridades del Valle del Cauca instalaron un Puesto de Mando Unificado para atender la situación que se registra en inmediaciones del edificio de la Gobernación, donde la denominada Minga de Cali mantiene una protesta y bloqueos, exigiendo el cumplimiento de compromisos sobre la entrega de predios.

Los manifestantes instalaron un campamento en la plazoleta de San Francisco, lo que ha impedido el ingreso de ciudadanos y funcionarios, afectando la atención de cerca de 2.500 personas que diariamente acuden a la administración departamental.

El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, advirtió que entre los manifestantes habría alrededor de 30 niños que estarían siendo instrumentalizados. Además, denunció la presencia de una lideresa con aspiraciones políticas.

“Hemos identificado en sus voceras a una candidata a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico, partido de gobierno, que se llama Bernarda Pabón y con la que dialogamos y le hemos solicitado que permita los accesos de los funcionarios y de los ciudadanos”, detalló.

La Gobernación reiteró que las demandas por tierras corresponden al orden nacional, principalmente a la Agencia Nacional de Tierras y la SAE y pidió la presencia de voceros de esas entidades para avanzar en una salida pacífica.