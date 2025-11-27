Rafael Noya, excandidato a la Gobernación del Magdalena, rechazó acusaciones de Carlos Caicedo

Santa Marta

Rafael Noya, excandidato a la Gobernación del Magdalena, rechazó las acusaciones públicas realizadas por el precandidato presidencial, Carlos Caicedo, líder y fundador del movimiento Fuerza Ciudadana, quien durante la campaña atípica lo señaló, según él, de recibir apoyo de grupos armados en zonas de alto riesgo.

“El Magdalena fue testigo de una estrategia de desprestigio llena de mentiras (…) hoy las cifras demuestran que fue la candidata de Fuerza Ciudadana quien obtuvo votaciones atípicas en municipios en los que grupos armados tienen total dominio”, advierte Noya.

Es de recordar que, Caicedo aseguró en los micrófonos de La W que el presidente Petro ha recibido “malos consejos del círculo político que lo rodea”.