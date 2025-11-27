Internacional

Sube a 65 el balance de muertos en incendio de Hong Kong, según autoridades

El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, afirmó que los incendios declarados en el complejo residencial Wang Fuk Court “están ya totalmente bajo control”.

Complejo de edificios en llamas en Hong Kong. Foto: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images

Complejo de edificios en llamas en Hong Kong. Foto: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images / Anadolu

El gobierno de Hong Kong afirmó el jueves que el número de muertos por el incendio que arrasó un complejo de apartamentos en la ciudad aumentó a 65.

“El incendio causó 65 muertos y 70 heridos” hacia las 20H00 local (12H00 GMT), indicó a AFP un portavoz del gobierno, citando cifras de los bomberos.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad