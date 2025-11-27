Sube a 65 el balance de muertos en incendio de Hong Kong, según autoridades
El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, afirmó que los incendios declarados en el complejo residencial Wang Fuk Court “están ya totalmente bajo control”.
El gobierno de Hong Kong afirmó el jueves que el número de muertos por el incendio que arrasó un complejo de apartamentos en la ciudad aumentó a 65.
“El incendio causó 65 muertos y 70 heridos” hacia las 20H00 local (12H00 GMT), indicó a AFP un portavoz del gobierno, citando cifras de los bomberos.
