Sube a 65 el balance de muertos en incendio de Hong Kong, según autoridades

Complejo de edificios en llamas en Hong Kong. Foto: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images / Anadolu

El gobierno de Hong Kong afirmó el jueves que el número de muertos por el incendio que arrasó un complejo de apartamentos en la ciudad aumentó a 65.

“El incendio causó 65 muertos y 70 heridos” hacia las 20H00 local (12H00 GMT), indicó a AFP un portavoz del gobierno, citando cifras de los bomberos.

