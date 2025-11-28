Fatal accidente en Paz de Río: dos menores murieron y seis personas resultaron heridas

Un grave accidente de tránsito se registró en la vía que comunica al municipio de Paz de Río con la salida hacia Sativa Sur y Duitama, luego de que una tractomula chocara contra una vivienda, dejando como saldo dos menores de edad fallecidos y seis personas heridas. Todas las víctimas pertenecen a una misma familia que se encontraba de vacaciones en la zona.

La emergencia fue atendida por personal de la ESE Salud Paz de Río, que activó de inmediato los protocolos de atención. La gerente de la entidad, Claudia Teresa Mojica, informó que el primer equipo de auxilio llegó rápidamente al lugar, pero debido a la magnitud del siniestro fue necesario solicitar refuerzos.

“Salió un primer equipo con médico, auxiliar y conductor de ambulancia, pero por la magnitud del accidente se activó un segundo grupo de atención. Además, recibimos apoyo de los municipios de Socha, Belén y Socotá, así como de Acerías Paz del Río”, señaló.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de segundo nivel. Según el reporte médico, dos mujeres de 41 y 63 años, y cuatro hombres de 47, 36, 10 años y un menor de 23 meses fueron remitidos al Hospital Regional de Duitama y a la Clínica de Boyacá. El conductor de la tractomula también recibió atención médica.

La gerente confirmó que las víctimas fatales fueron una niña de 10 años y un niño de 12 años, quienes se encontraban dentro de la vivienda al momento del impacto. “Lamentablemente, estos dos menores perdieron la vida. Los demás pacientes fueron remitidos estables y permanecen bajo observación médica”, indicó Mojica.

Las causas del accidente serán establecidas por las autoridades competentes. En el lugar hicieron presencia organismos de socorro, unidades de la SIJÍN y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, encargados de adelantar las diligencias judiciales correspondientes.