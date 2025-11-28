Gremio gastronómico samario advierte sobre crisis sanitaria ante rebosamiento de aguas residuales
Sectores como el Centro Histórico, barrio Bellavista y el sector de Los Cocos ya algunos puntos de El Rodadero.
Santa Marta
El gremio gastronómico en la ciudad emitió una señal de alerta ante la crisis sanitaria que se viene presentando en el centro histórico y otros puntos de la ciudad ante el rebosamiento de aguas residuales, Paola Narváez, vocera de Acodrés Magdalena, advirtió sobre esta situación.
“Estamos supremamente preocupados porque se avecina una temporada alta y estamos en riesgo sanitario. Las condiciones actuales no permiten operar con normalidad”, señaló.
Asimismo, se refirió a que este problema se viene presentando desde hace tiempo, sin embargo, en estos últimos meses se ha intensificado afectando las ventas en todo el sector gastronómico.
Por otro lado, algunos restaurantes han tenido que cerrar durante varios días debido a los malos olores, una situación que los obliga a suspender actividades para cumplir con las normas de salubridad y buenas prácticas de manufactura.
Finalmente, hace un llamado a las autoridades competentes, teniendo en cuenta que ya se está en temporada de fin de año para que se tomen acciones definitivas.