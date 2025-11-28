Judicializado adulto mayor por presunto delito sexual con una menor en Aracataca, Magdalena/ Fiscalía.

Magdalena

Un hombre de 77 años fue judicializado por un fiscal de la Seccional Magdalena como presunto responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, el cual no aceptó durante las audiencias.

De acuerdo con la investigación, el pasado 23 de octubre esta persona le habría realizado tocamiento de carácter sexual a una vecina suya de 10 años de edad.

El presunto agresor fue capturado mediante orden judicial por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el pasado 4 de noviembre, en vía pública en Aracataca, Magdalena.

Por decisión de un juez con funciones de control de garantías, el hombre deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión.