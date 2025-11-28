Internacional

Ocho detenidos por el incendio en Hong Kong, anunció comisión anticorrupción

La comisión indicó en un comunicado que detuvo a siete hombres y a una mujer, de entre 40 y 63 años de edad.

Complejo residencial afectado por incendio en Hong Kong. Foto: Isaac Lawrence/Getty Images

Complejo residencial afectado por incendio en Hong Kong. Foto: Isaac Lawrence/Getty Images / Isaac Lawrence

Ocho personas fueron detenidas por presunta corrupción en torno a las obras de restauración del complejo residencial que se incendió en Hong Kong con saldo de al menos 128 muertos, indicó este viernes una comisión anticorrupción local.

La comisión indicó en un comunicado que detuvo a siete hombres y a una mujer, de entre 40 y 63 años de edad.

Entre ellos hay dos jefes de obra, dos responsables de la oficina a cargo de la renovación del conjunto residencial, tres subcontratados responsables del andamiaje y un intermediario.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad