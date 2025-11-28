Parque Simón Bolívar fue certificado como el primer parque carbono neutro de Latinoamérica
El Parque tiene más de 4,7 millones de visitantes en un solo año.
Bogotá
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en la localidad de Teusaquillo, fue reconocido con el Premio “Sello Verde de Verdad”, convirtiéndose en el primer parque carbono neutro de Latinoamérica.
El reconocimiento, entregado por VERSA Expertos en Certificación S.A.S., certifica que el parque cumple con la norma NTC ISO 14064-1, “una de las más exigentes en medición, reducción y compensación de gases de efecto invernadero. Esta distinción confirma que Bogotá está haciendo la tarea con rigor técnico y visión de futuro, algo clave en un mercado turístico cada vez más orientado hacia la sostenibilidad”.
Este premio abre la puerta a una expansión de buenas prácticas en 2026. Por eso, otros parques como El Tunal, Timiza, Ciudad Montes y San Cristóbal iniciarán su camino hacia la carbono neutralidad. “Esto ampliará la oferta de espacios sostenibles y permitirá que más visitantes disfruten de un turismo alineado con los estándares globales”.