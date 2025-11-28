Riesgo de apagones en Colombia: expertos y precandidatos alertan sobre la crisis energética

Colombia atraviesa un momento decisivo para la estabilidad de su sistema eléctrico. Con una demanda que avanza más rápido que la capacidad de generación, proyectos estancados y una creciente incertidumbre para la inversión, el país enfrenta un escenario que puede comprometer su soberanía energética. Estas alertas marcaron el desarrollo del encuentro, un espacio de Prisa Media que reunió a expertos y precandidatos a la Presidencia.

En la apertura del encuentro, Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media, puso sobre la mesa los retos más urgentes del sector. Advirtió que “la demanda va mucho más rápido que la oferta” y que, pese a las ventajas del país en energía eólica y solar, “no hemos sido capaces de avanzar”. Señaló que destrabar los grandes proyectos de generación, manejar la conflictividad territorial, dialogar con las comunidades y mejorar los procesos de consulta previa son pasos indispensables. También recordó que regiones como la Costa Caribe enfrentan tarifas disparadas y que solo decisiones firmes permitirán que Colombia aproveche su potencial para convertirse en una potencia energética hemisférica.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, alertó que Colombia debe duplicar su capacidad de generación para evitar racionamientos, pues la demanda crecerá impulsada por el transporte eléctrico, las industrias y los data centers, que podrían representar hasta el 5% del consumo regional en 2035. Recordó que el país no ha vivido un apagón hace tres décadas y advirtió que la transición solo será posible si se suma más energía firme y de respaldo. También señaló que el 55% de los proyectos de generación y transmisión presentan retrasos y que, según XM, en 2025 solo ha entrado el 8,5% de la capacidad esperada, por lo que insistió en destrabar licenciamientos, dar estabilidad regulatoria y acelerar nueva oferta para proteger la confiabilidad del sistema.

Entre los precandidatos, Roy Barreras, de La Fuerza de la Paz, centró su intervención en la necesidad de “un pragmatismo energético” que permita unir al país alrededor de decisiones técnicas y sostenidas. Afirmó que la transición “debe ser gradual, sostenida y basada en un plan de por lo menos 15 años”, con énfasis en garantizar energía firme, asegurar el gas colombiano, ampliar la infraestructura de transmisión y brindar estabilidad contractual para atraer inversión. Barreras insistió en que la confianza y la seguridad energética serán claves para que Colombia pueda convertirse en “una potencia hemisférica”, al tiempo que subrayó que gobernar bien el sector requiere escuchar a las regiones y tomar decisiones pronto para evitar riesgos futuros.

Por su parte, Efraín Cepeda, precandidato del Partido Conservador, coincidió en la urgencia de recuperar la soberanía energética y advirtió que el país vive un momento crítico. Señaló que Colombia enfrenta déficit de gas natural que pasó del 4% al 15% y seguirá creciendo, y que el 85% de los hogares que usan gas son estratos 1, 2 y 3, por lo que reciben directamente el impacto del gas importado. Cuestionó la inestabilidad del gobierno al “cambiar las reglas todos los días”, lo que ha frenado la confianza de los inversionistas y retrasado proyectos clave. También alertó sobre el “apagón financiero”, pues el Estado le debe cerca de 6 billones al sector eléctrico. Para Cepeda, la solución pasa por reactivar la oferta de gas, agilizar licencias ambientales que hoy tardan hasta tres años, fortalecer la tecnocracia y promover inversiones públicas, especialmente en regiones como el Caribe donde persisten altos niveles de pobreza.

Finalmente, Héctor Olimpo Espinosa, precandidato presidencial, advirtió que la planificación del sector eléctrico en Colombia ha estado marcada por trabas, incertidumbre y decisiones centralizadas que amenazan la autosuficiencia energética y la universalización del servicio. Señaló que “este gobierno comenzó a planificar el sector desde la ideología y no desde la geografía y las necesidades reales”, alertando sobre déficits energéticos, atrasos en proyectos de transmisión y deudas cercanas a los 6 billones de pesos con generadoras y comercializadoras. Espinosa defendió un cambio de modelo basado en gobernanza regional, empoderamiento de las comunidades, reglas claras y estabilidad regulatoria. Además, destacó la necesidad de legalizar la explotación minera y acelerar la entrada de nueva generación, subrayando que sin confianza y liderazgo técnico es imposible garantizar la seguridad energética ni avanzar en la transición hacia energías limpias.

Las voces reunidas coincidieron en que la modernización energética no puede seguir postergándose. Fortalecer la oferta, estabilizar las reglas de juego, garantizar seguridad jurídica y avanzar en proyectos estratégicos serán determinantes para evitar riesgos mayores y asegurar un sistema preparado para el país