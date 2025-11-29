As Mónaco vs. PSG EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto del partido de La Ligue 1 de Francia

A pesar de la diferencia de 10 puntos que el Paris Saint-Germain le lleva al As Mónaco, no le quita importancia al partido, pues el equipo de Mónaco que cuenta con el francés Paul Pogba en el banco de suplentes, espera llevarse los tres puntos en condición de local y complicar al PSG en la cima de la tabla.

Sin embargo, en los últimos tres partidos entre estos equipos, la victoria ha sido para el equipo de los parisinos.

El PSG se encuentra primero en la tabla con 30 puntos, dos más que su perseguidor Olympique de Marsella. Por el lado del Mónaco, los rojiblancos son octavos con 20 puntos.

