“EE.UU. busca cambios internos en Venezuela más que una intervención militar”: analista político

Durante está última semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su lucha contra el narcotráfico, ha escalonado las tensiones contra Venezuela, afirmando que se empezará a detener el tráfico de drogas por tierra, además del cierre total del espacio aéreo del Gobierno de Nicolás Maduro.

El analista político Piero Trepiccione, habló con W Fin de Semana sobre las distintas repercusiones y consecuencias que las decisiones del mandatario estadounidense podrían traer al país caribeño y al ámbito internacional.

¿Qué posibilidades existen de un ataque militar de EE.UU. sobre Venezuela?

Ante la falta de precedentes tanto en operaciones militares como en la construcción de la narrativa, Trepiccione consideró que debido a la era digital y de la información instantánea, “creo que intervenciones militares en el terreno son hipótesis muy remotas sobre todo entendiendo la sensibilidad de la opinión pública tanto en los Estados Unidos como en la mayoría de los países de Latinoamérica”, comentó el analista político.

De esta manera, este tipo de operación puede conducir a eventos puntuales, pero que la verdadera intención, “se trata de provocar cambios y movimientos políticos internos en el territorio venezolano, utilizando este tipo de operaciones”, explicó Trepiccione.

¿Qué puede ofrecer Venezuela en caso de una posible negociación?

Además de la salida de Nicolás Maduro, se presume que se han ofrecido otras cosas, pero no a un nivel alto de trascendencia, esto, “debido a que se manejan en espectros estrictamente diplomáticos y canales secretos, a los que probablemente tengamos acceso en el futuro”, explicó Trepiccione.

Esto se ha logrado observar en aspectos como la cantidad de repatriados venezolanos que han regresado con aviones dispuestos tanto de los Gobiernos de Estados Unidos como los de Venezuela, “cosas que se hacen a partir de conversaciones”, aclaró el analista político.

