“Es horrible”: Trump arremete contra Colombia nuevamente y promete acciones contra el narcotráfico

El presidente Donald Trump calificó este viernes la situación de Colombia en materia de narcotráfico como “horrible” por sus plantaciones de coca y aseguró que tomará medidas para frenar el flujo de cocaína hacia Estados Unidos, al que considera una amenaza directa para su país específicamente.

Trump, en entrevista radial con Fox, lanzó fuertes críticas contra Colombia al afirmar que el país es “horrible en la situación de las drogas” y que cuenta con extensas plantaciones de coca destinadas a la producción de cocaína. Según el mandatario, esta realidad representa un grave problema no solo para la región, sino para la seguridad de los Estados Unidos.

“Tienen plantaciones de coca donde hacen cocaína. Es horrible. Colombia es horrible, y vamos a lidiar con eso”, dijo durante sus declaraciones.

