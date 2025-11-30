Internacional

El papa León XIV llegó al Líbano para la segunda parte de su viaje internacional

Su agenda incluye visitar la tumba de San Charbel, un encuentro ecuménico y una misa multitudinaria con más de 100.000 asistentes.

Papa León XIV, el 30 de noviembre de 2025 en Estambul, Turquía. FOTO: Chris McGrath/Getty Images

El papa León XIV llegó este domingo 30 de noviembre a Beirut procedente de Turquía para una visita de tres días al país mediterráneo, la segunda parada de su debut internacional tras comenzar su papado el pasado mayo.

El avión papal aterrizó poco antes de las 3:40 de la tarde, hora del Líbano, en el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri de Beirut, donde el pontífice será recibido con honores militares en presencia de numerosas autoridades religiosas y políticas del Líbano.

Grupos reducidos de personas se congregaron en los alrededores del aeródromo para darle la bienvenida, pese a las fuertes lluvias que se registran este domingo en la capital libanesa.

León XIV se dirigirá directamente al Palacio Presidencial a las afueras de la ciudad, donde mantendrá un encuentro con el jefe de Estado libanés, Joseph Aoun, seguido de sendas reuniones con el primer ministro, Nawaf Salam, y el jefe del Parlamento, Nabih Berri.

La segunda y tercera jornada de su estancia en el Líbano incluirán una visita a la tumba del santo maronita más conocido del país, San Charbel, en Annaya; un encuentro ecuménico interreligioso en el centro de la capital, y una misa multitudinaria en la que se esperan más de 100.000 personas.

El papa llega a un Líbano aún golpeado por la violencia un año después del final formal de la guerra con Israel, a lo que se suma una delicada situación económica y una inestabilidad general.

