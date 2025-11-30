W Fin de SemanaW Fin de Semana

Actualidad

“Hay 104 municipios con alerta de riesgo electoral”: registrador pidió acciones de la fuerza pública

El registrador nacional, Hernán Penagos, conversó con W Fin de Semana sobre lo que se viene para las elecciones del 2026, destacando fechas clave y problemáticas de orden público en el país.

“Hay 104 municipios con alerta de riesgo electoral”: registrador pidió acciones de la fuerza pública

“Hay 104 municipios con alerta de riesgo electoral”: registrador pidió acciones de la fuerza pública

07:48

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Registrador Hernán Penagos. Foto: (Colprensa - Catalina Olaya)

Escuche la entrevista completa en La W:

“Hay 104 municipios con alerta de riesgo electoral”: registrador pidió acciones de la fuerza pública

07:48

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad