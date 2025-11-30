“Hay 104 municipios con alerta de riesgo electoral”: registrador pidió acciones de la fuerza pública
El registrador nacional, Hernán Penagos, conversó con W Fin de Semana sobre lo que se viene para las elecciones del 2026, destacando fechas clave y problemáticas de orden público en el país.
07:48
Registrador Hernán Penagos. Foto: (Colprensa - Catalina Olaya)
