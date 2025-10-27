”La Registraduría cumplió a cabalidad su tarea”: Hernán Penagos por consulta del Pacto

Este domingo 26 de octubre, los colombianos acudieron a las urnas para participar en la consulta interna del Pacto Histórico, en la que eligieron a Iván Cepeda como su candidato a la Presidencia y también los nombres que integrarán las listas al Congreso para las legislativas del 2026.

Aunque el proceso se desarrolló con tranquilidad, el Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro lanzaron varios señalamientos durante la jornada, en contra la Registraduría Nacional. De hecho, hablaron de supuestas irregularidades por el traslado de mesas, falta de material electoral y la inexistencia de puestos.

Frente a estos señalamientos, el registrador nacional, Hernán Penagos, respondió al aire en La W: “Da un poco de tristeza porque la Registraduría cumplió a cabalidad con toda su tarea. Prueba de ello es el número de personas que participaron en este proceso electoral”, dijo.

Y señaló que se está desconociendo el trabajo técnico de la entidad: “Hemos cumplido el deber con toda dedicación, con toda transparencia (…) La polarización social, que es tan alta en el país, prácticamente está generando circunstancias en las que van socavando instituciones que prestan un servicio juicioso”.

Frente a las críticas que hicieron también desde la oposición, Centro Democrático y Cambio Radical, por la difusión de los resultados en PDF y no en tiempo real, dijo que la consulta no se trató de unas elecciones ordinarias, sino de un proceso interno con otro tipo de reglas.

“Estas no fueron unas elecciones ordinarias. Se instalaron 20.000 mesas de votación porque así se definió con los partidos políticos (…) En las consultas populares la Registraduría presta una labor de apoyo. Por eso no costó 1 billón y medio de pesos sino 135 mil millones, porque se reducen procesos y formatos para ahorrar recursos”, y señaló que en las presidenciales y legislativas, los resultados sí se compartirían en tiempo.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Finalmente, el registrador hizo un llamado a proteger el trabajo de la Registraduría para el 2026: “Estamos trabajando con mucho juicio en todo el andamiaje y el plan de trabajo de cara a las elecciones de Congreso y Presidencia”.