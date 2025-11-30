Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Qué tanta capacidad de inventiva tenemos en Colombia?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En Colombia han nacido inventos y desarrollos que han salvado vidas en todo el mundo, sin embargo, la inversión pública y privada en investigación y desarrollo en el país es bastante baja. ¿Cuál es el riesgo de no tener soberanía tecnológica?

Para este capítulo hablamos con Juan David Aristizábal, emprendedor social y fundador de Talento Latam; con Santiago Amador, gerente de Ágata, agencia de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial; con Juanita Rodriguez Kattah, Country Manager de Bitso en Colombia; con Mauricio Hoyos, CEO de Sencia; con Víctor Saavedra, director de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, Atenea; y con Lorena Valencia, CEO y cofundadora de Octopus Force.

