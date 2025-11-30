Perro detectó 13.000 gramos de marihuana en una empresa de encomiendas en Santa Marta

Santa Marta

La Policía Nacional en Santa Marta, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, en el desarrollo de labores de registro y control, logró la incautación de 13.000 gramos de marihuana que llegaron a la ciudad mediante la modalidad de encomienda y que pretendían ser distribuidos en esta jurisdicción.

Según la información entregada por las autoridades, el entrenamiento del animal permitió detectar el estupefaciente y de esta forma alertar a los uniformados quienes los encontraron oculto dentro de unos paquetes.

“Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar incansablemente para evitar la circulación de sustancias ilegales que afectan el tejido social, fortaleciendo las capacidades operativas, técnicas y de control territorial en la lucha frontal contra el microtráfico”. Agregó el coronel, Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.