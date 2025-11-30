Suben a más 500 los muertos por las inundaciones en el sur de Tailandia e Indonesia

Las fuertes lluvias e inundaciones que afectan al sur de Tailandia y a varias provincias de Sumatra, Indonesia, han dejado este sábado un saldo combinado de al menos 465 muertos, mientras continúan los trabajos de rescate y recuperación.

En Tailandia, las inundaciones en ocho provincias del sur han provocado 162 fallecidos, mientras que en Indonesia, las provincias de Sumatra del Norte, Aceh y Sumatra Occidental registraron más de 440 muertos.

La provincia tailandesa más afectada es Songkhla, con 126 víctimas, informaron autoridades locales.

Las otras donde se han registrado fallecidos son: Nakhon Si Thammarat (9), Pattani (7), Satun (5), Yala (5), Phatthalung (4), Narathiwat (4) y Trang (2).

Las condiciones climáticas han comenzado a mejorar y se espera que las autoridades puedan drenar las aguas restantes en los próximos días.

Más del 80% del suministro eléctrico se ha restablecido y se han habilitado puntos de recolección de desechos y traslado de vehículos afectados.

En Indonesia, con alrededor de 442 muertos, Sumatra del Norte es la más afectada, al sumar más de 166 fallecidos y 143 desaparecidos, mientras que Aceh reporta 47 muertos, 51 desaparecidos y 8 heridos.

En Sumatra Occidental se registran 90 muertos, 85 desaparecidos y 10 heridos, concentrándose los daños en el distrito de Agam.

Los deslizamientos han dejado cortadas varias carreteras principales, aunque se han despejado algunos tramos críticos y se espera que se restablezca el acceso total en los próximos días.

Las autoridades de ambos países han coordinado la entrega de ayuda humanitaria y la habilitación de refugios temporales, mientras los equipos de emergencia continúan evaluando los daños y reubicando a los desplazados.

Expertos locales advierten de que el cambio climático está intensificando los patrones de lluvia y la fuerza de los sistemas tropicales, incrementando la vulnerabilidad de la región a inundaciones repentinas y desastres geológicos durante la temporada monzónica.