Córdoba: casa política Calle anuncia que tendrá candidato a Congreso en las próximas elecciones 2026

Córdoba: casa política Calle anuncia que tendrá candidato a Congreso en las próximas elecciones. (Sebastián Barros/NurPhoto vía Getty Images) - referencia. / NurPhoto

Montería

En medio de una reciente concentración realizada en el municipio de Montelíbano, sur de Córdoba, el diputado Gabriel Calle Aguas, hermano del excongresista Andrés Calle Aguas (investigado por el escándalo de la UNGRD) e hijo del alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, anunció que su movimiento político llevará un candidato a Congreso en las próximas elecciones legislativas 2026.

“Aunque le duela a toda esa dirigencia departamental, este proyecto va a tener congresista en el Congreso de la República. Vamos a llevar Congreso propio, con el favor de Dios será de Montelíbano; nuestra tierra merece seguir creciendo, nos ganamos un espacio a pulso, a nosotros nadie nos regaló nada”, expresó el diputado.

Según el diputado, en principio se encontrarían en “proceso de selección de candidato”, pues tendrían hasta el 8 de diciembre para la respectiva inscripción ante la Registraduría Nacional. Asimismo, descartó una aspiración por el Partido Liberal ante las marcadas diferencias con el exgobernador de Córdoba y exaliado político, Orlando Benítez.

De acuerdo con lo establecido, la posible aspiración sería a Cámara, pero advirtió sobre un supuesto “bloqueo” en las listas que hoy están por partidos como Conservador, Cambio Radical, Colombia Renaciente y Pacto Histórico en Córdoba.

“En Córdoba tienen bloqueada la participación de grupos provinciales en las listas a Cámara. Es decir, las están cerrando para que nadie entre, entonces, eso complica Cámara”, dijo a La W.

Pese al acompañamiento que hicieron al presidente Gustavo Petro en las pasadas elecciones, el diputado insistió en que no respaldarían la candidatura a Cámara de Luis Fernando Ballesteros, quien aspira por el Pacto Histórico.

El panorama sigue reacomodándose de cara a la contienda electoral 2026 en Córdoba, donde esta y otras casas políticas cuestionadas del departamento buscan tener representación en el legislativo con miras a las territoriales 2027.