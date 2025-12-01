Funcionario de Vepcu fue atacado en Santa Marta en medio de recuperación del espacio público

Santa Marta

Con el fin de recuperar el espacio público de los principales corredores comerciales de la ciudad desde el distrito se sigue dando respuesta a las peticiones de la ciudadanía, para lograr la recuperación de las condiciones de seguridad, habitabilidad y tránsito.

Según la información suministrada por las autoridades, el objetivo de esta intervención, no reside solo en la recuperación del espacio público, sino también, en ponerle freno a las redes de explotación laboral a menores de edad, la alteración al orden público, la presunta venta y consumo de drogas y la violación a las normas de tránsito, que han ocasionado afectaciones sobre la ciudadanía.

Durante estos operativos se generaron agresiones a funcionarios de la administración, específicamente a uno de los vigías de espacio público de la VEPCU. El secretario de Gobierno, Camilo George, desmintió que en el marco de estos operativos haya existido abuso de fuerza en contra de algún vendedor informal.

Precisando, que se produjo la incautación de una carretilla que, de forma reiterada, había incurrido en prácticas de invasión de espacio público y alteración al orden. Y, tras advertir los operativos, instó a la agresión al funcionario de VEPCU por al menos 20 jóvenes del sector.