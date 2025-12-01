Internacional

Trump dijo que hay “buenas posibilidades” de acuerdo Ucrania - Rusia tras negociaciones en Florida

Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., dijo que aunque las reuniones han sido productivas, todavía falta “mucho trabajo”.

Donald Trump. Foto: EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que hay “buenas posibilidades” de un acuerdo entre Rusia y Ucrania tras las conversaciones entre delegados estadounidenses y ucranianos en Florida, pero advirtió que el escándalo de corrupción que sacude a Kiev “no ayuda”.

“Ucrania tiene algunos problemillas complejos”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, refiriéndose a una investigación por corrupción que obligó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a destituir a su jefe de gabinete y principal negociador.

“Pero creo que hay buenas posibilidades de que podamos llegar a un acuerdo”, añadió el mandatario estadounidense, quien recientemente presentó un plan de paz que algunos gobiernos europeos consideran muy favorable a Moscú.

