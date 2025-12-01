Trump dijo que hay “buenas posibilidades” de acuerdo Ucrania - Rusia tras negociaciones en Florida
Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., dijo que aunque las reuniones han sido productivas, todavía falta “mucho trabajo”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que hay “buenas posibilidades” de un acuerdo entre Rusia y Ucrania tras las conversaciones entre delegados estadounidenses y ucranianos en Florida, pero advirtió que el escándalo de corrupción que sacude a Kiev “no ayuda”.
“Ucrania tiene algunos problemillas complejos”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, refiriéndose a una investigación por corrupción que obligó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a destituir a su jefe de gabinete y principal negociador.
“Pero creo que hay buenas posibilidades de que podamos llegar a un acuerdo”, añadió el mandatario estadounidense, quien recientemente presentó un plan de paz que algunos gobiernos europeos consideran muy favorable a Moscú.
