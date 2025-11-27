Putin espera a emisario especial de EE.UU. a principios de la próxima semana en Moscú
Esta reunión se da para abordar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania.
El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este jueves 27 de noviembre, que espera al emisario especial de EE.UU., Steve Witkoff, a principios de la próxima semana en Moscú para abordar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania.
“La próxima semana esperamos que una delegación estadounidense venga a Moscú”, dijo Putin durante una rueda de prensa en Kirguistán transmitida en directo por la televisión rusa.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles