Putin espera a emisario especial de EE.UU. a principios de la próxima semana en Moscú

Vladímir Putin, presidente de Rusia, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de EE.UU. Donald Trump en Anchorage, Alaska, EE.UU., el viernes 15 de agosto de 2025. Fotógrafo: Al Drago/Bloomberg vía Getty Images

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este jueves 27 de noviembre, que espera al emisario especial de EE.UU., Steve Witkoff, a principios de la próxima semana en Moscú para abordar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania.

“La próxima semana esperamos que una delegación estadounidense venga a Moscú”, dijo Putin durante una rueda de prensa en Kirguistán transmitida en directo por la televisión rusa.

Escuche W Radio en vivo: