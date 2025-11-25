Trump dijo que EE.UU. está “muy cerca” de lograr acuerdo con Ucrania y Rusia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos Foto: Getty Images / Andrew Harnik

El presidente Donald Trump afirmó este martes que Estados Unidos está “muy cerca” de alcanzar un acuerdo con Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra de casi cuatro años.

“Lo vamos a lograr”, dijo Trump durante un evento en la Casa Blanca. “Creo que estamos llegando muy cerca de un acuerdo”.

