Von der Leyen anunció que la Unión Europea prepara “más medidas” contra Bielorrusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes que la Unión Europea está preparando “medidas” adicionales contra Bielorrusia, por el “empeoramiento” de la situación en su frontera con Lituania, causada por el aumento de las “incursiones” de globos de contrabandistas.

La máxima responsable del Ejecutivo comunitario dijo que hoy abordó esa situación en una conversación telefónica con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda.

“La situación en la frontera con Bielorrusia está empeorando, con crecientes incursiones de globos de contrabandistas en el espacio aéreo de Lituania”, dijo a través de una red social Von der Leyen, y añadió que esos “ataques híbridos por parte del régimen de (el presidente bielorruso, Alexandr) Lukashenko son completamente inaceptables”.

En ese contexto, adelantó que la UE está “preparando más medidas”, en el marco de su régimen de sanciones.

Para la UE, las incursiones de globos en el espacio aéreo de Lituania desde Bielorrusia, que han interrumpido cientos de vuelos y causado importantes pérdidas a los aeropuertos lituanos y a miles de viajeros, ponen en riesgo la estabilidad de un Estado miembro de la UE e intentan intimidar a la ciudadanía europea mediante amenazas directas a la aviación civil, según dijo el Consejo (que reúne a los países de la UE) recientemente.

Según dijo el Consejo a finales de octubre, los globos no son meros instrumentos de tráfico ilícito, sino que se enmarcan en una campaña híbrida más amplia y selectiva, junto con otras acciones que incluyen el tráfico ilícito de migrantes patrocinado por el Estado.

Hace ya más de un mes, el pasado 27 octubre, la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, anunció que el Ejército del país báltico podía a partir de esa fecha derribar los globos de contrabandistas procedentes de Bielorrusia que violaran el espacio aéreo lituano y que han causado desde que comenzaron numerosos cierres de aeropuertos.

