Abogado de Petro defenderá a familiares de pescador colombiano asesinado en el Caribe

Santa Marta

A través de su cuenta en X el presidente de Colombia, Gustavo Petro informó que su abogado, Dan Kovalik ha iniciado la defensa judicial de la familia de Alejandro Carranza, pescador samario que perdió la vida en medio de un ataque a la embarcación en la que se transportaba en el mar Caribe.

Según la información entregada por el jefe de Estado, “la agencia jurídica del Estado, cuya prioridad debe ser la defensa de las víctimas de la violencia en Colombia debe convocar una comisión de abogados colombianos para investigar los crímenes en el mar Caribe”.

Es de recordar que, la W radio habló en exclusiva con los padres del señor Alejandro Carranza quienes manifiestan que no han tenido un reporte oficial de su desaparición y si este se encontraba a bordo de la embarcación que fue atacada.

En medio de la cumbre CELAC- UE, que se realizó en Santa Marta, el presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro con la familia de Alejandro Carranza, durante el encuentro, defendió a Alejandro Carranza.