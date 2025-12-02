Bogotá será la sede para hablar sobre los retos del sistema eléctrico en Colombia

En el anterior encuentro que se dio en la ciudad de Cartagena, se dejó un mensaje claro: Colombia no puede permitirse una transición energética acelerada, y con la creciente demanda global de energías, es necesario tener en cuenta todas las tecnologías a disposición, para abastecer a un costo accesible a toda la nación.

Con el objeto de escuchar más posiciones y posturas frente al reto que afrontará el país en los siguientes años, además de buscar respuestas a la incertidumbre que genera a la industria energética un fenómeno climático como el del Niño, precandidatos a la presidencia junto a legisladores darán sus posturas en el encuentro.

Es conveniente mencionar el llamado de las empresas a la financiación por parte del Estado en tal panorama, a lo que, durante el marco de la XXI Jornada de Distribución de Energía Eléctrica de ASOCODIS, Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía, anunció que el Gobierno ya puso en marcha la cesión de derechos de subsidios.

Palma aseguró que ya se han realizado avances en negociaciones, registrando desembolsos de alrededor de 300 mil millones de pesos, excediendo el cupo máximo establecido de 600 mil millones.

Además, la situación de la compañía distribuidora eléctrica Air-e y la regulación por parte de la CREG, son algunos de los desafíos que enfrentan y pueden tener consecuencias importantes frente a la prestación del servicio a futuro.

Los Grandes Desafíos del Sector Eléctrico en Colombia será este jueves 4 de diciembre en el Gun Club desde las 8 de la mañana; podrá ver su transmisión en nuestras plataformas.