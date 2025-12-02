Capturaron a alias ‘Chepe’ y ‘La Enfermera’, señalados de reclutamiento infantil en el Catatumbo

Capturan a alias “Chepe” y la “Enfermera", señalados de reclutamiento infantil en el Catatumbo. / Foto: Ejército Nacional.

Catatumbo

En desarrollo de la Operación Catatumbo y gracias a un trabajo articulado de las autoridades, se logró la captura de alias ‘Chepe’ o el ‘Primo’ y a alias ‘Enfermera’, cabecillas de la estructura urbana de las redes de apoyo del Frente 33 en Cúcuta, Norte de Santander, responsable de direccionar el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.

Según lo indicaron las autoridades, durante 15 años, alias ‘Chepe’ habría participado en hostigamientos, extorsiones, secuestros a gremios productivos, homicidios selectivos y en el ataque terrorista perpetrado contra la Policía Nacional, el 29 de julio, en el sector Barrio Largo, municipio de Tibú, en Norte de Santander.

Según lo reveló inteligencia militar, desde comienzos de este año 2025, coordinaba con otras estructuras el reclutamiento ilícito de menores en Norte de Santander, para ampliar su capacidad delictiva. Estos menores eran enviados a los departamentos de Antioquia, sur de Bolívar y Cauca.

“Con estas capturas, les quitamos el reclutamiento forzado, que hace esta estructura contra nuestros jóvenes en el departamento”, indicó el brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional.

Estas dos personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su judicialización, donde podrían responder por reclutamiento ilícito o forzado, delito que contempla penas entre ocho y quince años de prisión.