Corex adquiere la operación de Cerro Matoso: la empresa queda en manos de un millonario turco

CoreX Holding B.V tomó el control de las operaciones de Cerro Matoso S.A. a partir de este lunes tras cumplir todos los procesos, etapas y condiciones requeridas para la transferencia.

Con este hito, la empresa señaló que se perfecciona la venta por parte de la australiana South32 y se abre un nuevo capítulo para la compañía, sus empleados y contratistas, así como para las comunidades vecinas.

CoreX es un conglomerado industrial global e integrado verticalmente, fundado en 2024 por Robert Yüksel Yildirim, que opera en los sectores de metales y minería, puertos y terminales, energías renovables, transporte marítimo y logística, infraestructura y construcción, productos químicos, comercio internacional, inversiones financieras y capital de riesgo. La empresa tiene presencia en 55 países y emplea a más de 20.000 personas en todo el mundo.

De hecho, la División de Metales y Minería de CoreX es líder mundial en la minería de cromita y la producción de ferrocromo con alto contenido de carbono.

Robert Yüksel Yildirim nació en Turquía y es el presidente y director ejecutivo del Grupo de Empresas Yildirim.

Al respecto, el fundador afirmó que “la adquisición de Cerro Matoso representa es un paso significativo en nuestra estrategia para el níquel, posicionando a CoreX como un proveedor totalmente integrado y confiable para la industria mundial del níquel. Con operaciones en 55 países en 5 continentes y más de 20.000 empleados en todo el mundo, crecemos con propósito, guiados por nuestros valores fundamentales de integridad y colaboración. Creemos en la equidad, la confiabilidad y en apoyar a las comunidades vecinas. Esperamos trabajar de cerca con el equipo de Cerro Matoso, las comunidades locales y otros grupos de interés para asegurar una transición fluida y exitosa”.

Por su parte, Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, afirmó: “con este cambio seguiremos consolidando la compañía y estudiando oportunidades futuras que puedan transformar la empresa y nos permitan continuar aportando al desarrollo y a la generación de valor en el territorio, al tiempo que como equipo enfrentamos con determinación los desafíos actuales especialmente en materia de precios y reducción de nuestros volúmenes”.

Finalmente, la empresa señaló que este cambio de control representa un paso clave para potenciar la competitividad de la operación, asegurar su sostenibilidad a largo plazo de Cerro Matoso y seguir aportando al desarrollo económico de Córdoba y de Colombia.