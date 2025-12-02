Actualidad

Corex adquiere la operación de Cerro Matoso: la empresa queda en manos de un millonario turco

La Australiana South32 completó la venta del complejo minero Cerro Matoso en Colombia al turco Robert Yüksel Yildirim.

Minera colombiana Cerro Matoso. Colprensa/Archivo. (Colprensa/Archivo)

CoreX Holding B.V tomó el control de las operaciones de Cerro Matoso S.A. a partir de este lunes tras cumplir todos los procesos, etapas y condiciones requeridas para la transferencia.

Con este hito, la empresa señaló que se perfecciona la venta por parte de la australiana South32 y se abre un nuevo capítulo para la compañía, sus empleados y contratistas, así como para las comunidades vecinas.

CoreX es un conglomerado industrial global e integrado verticalmente, fundado en 2024 por Robert Yüksel Yildirim, que opera en los sectores de metales y minería, puertos y terminales, energías renovables, transporte marítimo y logística, infraestructura y construcción, productos químicos, comercio internacional, inversiones financieras y capital de riesgo. La empresa tiene presencia en 55 países y emplea a más de 20.000 personas en todo el mundo.

De hecho, la División de Metales y Minería de CoreX es líder mundial en la minería de cromita y la producción de ferrocromo con alto contenido de carbono.

Robert Yüksel Yildirim nació en Turquía y es el presidente y director ejecutivo del Grupo de Empresas Yildirim.

Al respecto, el fundador afirmó que “la adquisición de Cerro Matoso representa es un paso significativo en nuestra estrategia para el níquel, posicionando a CoreX como un proveedor totalmente integrado y confiable para la industria mundial del níquel. Con operaciones en 55 países en 5 continentes y más de 20.000 empleados en todo el mundo, crecemos con propósito, guiados por nuestros valores fundamentales de integridad y colaboración. Creemos en la equidad, la confiabilidad y en apoyar a las comunidades vecinas. Esperamos trabajar de cerca con el equipo de Cerro Matoso, las comunidades locales y otros grupos de interés para asegurar una transición fluida y exitosa”.

Por su parte, Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, afirmó: “con este cambio seguiremos consolidando la compañía y estudiando oportunidades futuras que puedan transformar la empresa y nos permitan continuar aportando al desarrollo y a la generación de valor en el territorio, al tiempo que como equipo enfrentamos con determinación los desafíos actuales especialmente en materia de precios y reducción de nuestros volúmenes”.

Finalmente, la empresa señaló que este cambio de control representa un paso clave para potenciar la competitividad de la operación, asegurar su sostenibilidad a largo plazo de Cerro Matoso y seguir aportando al desarrollo económico de Córdoba y de Colombia.

