De la Espriella dice que Uribe Londoño sí propuso renunciar y hasta ser su fórmula vicepresidencial

El precandidato Abelardo de la Espriella contó su versión sobre la novela del Centro Democrático, que terminó con la expulsión de Miguel Uribe Londoño del proceso de elección del aspirante del partido.

De la Espriella aseguró que Miguel Uribe Londoño sí le manifestó la intención de renunciar a su candidatura candidatura y adherirse a su campaña, incluso, haciendo referencia a la posibilidad de ser su fórmula vicepresidencial.

Así lo habría hecho en una reunión en Barranquilla el pasado domingo que él mismo habría solicitado, según dice De la Espriella. Agregó que hacer tres meses, antes de que fuera precandidato a Uribe Londoño, él mismo le le había ofrecido que ocupara ese lugar en su campaña. No obstante, esta vez le habría manifestado que ya no es tiempo de hablar de ese ofrecimiento.

“Yo se lo manifesté en otros tiempos, hoy los momentos son otros, y él ahora es un precandidato de partido amigo, y sobre el tema de la Vicepresidencia ya no es momento”, dijo.

De otro lado, confirmó que consideró que era su deber informárselo al expresidente Álvaro Uribe, como lo hizo, situación que terminó con la expulsión de Uribe Londoño, quien, por supuesto, lo ha negado todo.