Fallas en el sistema de empresa colombiana pone en aprietos el conteo electoral en Honduras

El proceso electoral hondureño entró en una fase de tensión luego de que el portal oficial de transmisión de resultados dejara de funcionar la noche del lunes. La plataforma, operada por la firma colombiana ASD SAS, presentó caídas, ralentización y finalmente un bloqueo total de actualizaciones, situación que retrasó el flujo normal del escrutinio mantenido en incertidumbre a la población.

Según informó el CNE, la empresa notificó en la madrugada que parte de la información enviada por las Juntas Receptoras de Votos aún no ha sido procesada. Esto llevó al ente electoral a exigir reportes detallados sobre las fallas y activar un mecanismo provisional para garantizar el seguimiento del conteo.

El CNE reconoció que la interrupción obligó a pausar la divulgación abierta de los resultados y trasladar temporalmente la consulta a un entorno controlado. Allí, salas de prensa y delegados de los partidos podrán acceder a las actualizaciones mientras se resuelve la falla técnica.

El último corte del CNE muestra un empate técnico entre los aspirantes a la Presidencia: Nasry Asfura, del Partido Nacional, con el 39,91 % de los votos (749.022 sufragios), y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,89 % (748.507 votos). La diferencia de solo 515 votos ha incrementado el escepticismo y la preocupación por la demora en el procesamiento de actas, al tiempo que la autoridad electoral insiste en que la declaración final respetará la voluntad ciudadana.

Mientras la firma colombiana continúa trabajando para restablecer por completo el sistema de transmisión de resultados, el CNE asegura que mantendrá operativos los canales alternos para garantizar el acceso a la información y preservar la transparencia del escrutinio.