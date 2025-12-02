Miami celebró la gala Latina Powerhouse 2025 de ¡HOLA!

El evento comenzó a las 5:00 p.m. con una alfombra roja que reunió a destacadas personalidades del entretenimiento, la moda y la política. Entre los asistentes estuvieron la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, así como artistas y celebridades como Gilberto Santa Rosa, Elena Rose, Nadia Ferreira, Águeda López, Isadora Figueroa, Daniela Ospina, Agustín Bernasconi, Ha*Ash y Calle y Poché, entre otros.

La gala estuvo dedicada a reconocer a las latinas más influyentes y visionarias que hoy están dando forma a la cultura en Estados Unidos y América Latina. La noche tuvo como eje central el legado de la legendaria Chita Rivera. El evento estuvo inspirado en el glamour de Broadway de los años 50, resaltando el impacto histórico de Rivera en el teatro musical y la representación latina.

Además de una ceremonia privada y un exclusivo catering, el público disfrutó de presentaciones musicales, con actuaciones de Gilberto Santa Rosa, Patricia Zavala, Tony y Mimy Succar, Nicole Zuraitis (dos veces ganadora del Grammy) y el icónico dúo puertorriqueño Nina Sky, integrado por las hermanas Nicole y Natalie Albino.

Con esta primera gala en vivo, ¡HOLA! Américas consolida su compromiso de celebrar la excelencia, el talento y la influencia de la comunidad latina. Resaltando, además, a Miami como una de las capitales culturales más importantes del mundo latino.