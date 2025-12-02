Algunos partidos definen sus cartas para Senado y Cámara en el Magdalena

Teniendo en cuenta que ya se acerca la jornada electoral para el próximo año, diferentes partidos políticos comienzan a definir sus listas de aspirantes al Congreso por el Magdalena. Las colectividades ya mueven sus fichas para disputar las curules en la Cámara de Representantes y el Senado, perfilando un panorama electoral.

Una de las que ya oficializó su candidatura a la Cámara fue la exdiputada, Elizabeth Molina, con el aval del Partido Demócrata Colombiano.

En el caso del Centro Democrático, su lista la encabeza Honorio Henríquez, quien buscará mantener su curul en la cámara alta, seguido de los aspirantes a la Cámara de Representantes, donde encabeza la lista Jair Mejía, exdiputado y expresidente de la Asamblea del Magdalena, seguido de Chadan Rosado e Isis Navarro.

Por el lado del Partido Liberal también se conocieron sus aspirantes a la Cámara por el Magdalena: Kelyn González y Jorge “Checho” Serrano, exalcalde del municipio de El Retén.

Otro de los que ya oficializó su candidatura al Senado fue Ricardo Diazgranados del Castillo. El aspirante se inscribió avalado por el Nuevo Liberalismo, partido que hace parte de la coalición “Ahora Colombia”, integrada además por MIRA y Dignidad y Compromiso.

Le puede interesar:

Margarita Guerra asumió como nueva gobernadora del Magdalena

Patricia Caicedo Omar también hace parte de esta lista, es la mujer más votada en la consulta nacional del Pacto Histórico al Senado, celebrada el pasado 26 de noviembre de 2025.

Con la oficialización de estas candidaturas por parte de los principales partidos, el Magdalena entra en una fase decisiva de preparación electoral del próximo año.