Villa de Leyva vuelve a brillar con su tradicional Festival de Luces: Prográmese

Villa de Leyva se prepara para encender nuevamente la magia decembrina con su tradicional Festival de Luces, uno de los eventos turísticos más importantes de Colombia y punto de encuentro para miles de visitantes nacionales y extranjeros.

La versión 2025 llega con una programación renovada que combina shows pirotécnicos controlados, presentaciones artísticas y actividades culturales que toman vida en el emblemático entorno colonial del municipio.

“Este 5 de diciembre realizaremos la inauguración oficial de la iluminación. Desde ese momento iniciamos con toda la programación del festival, que este año trae grandes sorpresas para los asistentes”, anunció el alcalde Víctor Gamboa.

Durante tres días, la Plaza Mayor será el escenario central de espectáculos luminosos, concursos pirotécnicos profesionales, conciertos y desfiles que exaltan la identidad de Villa de Leyva. Las calles empedradas, fachadas históricas y espacios patrimoniales se transformarán en un gran escenario donde luces, proyecciones y montajes tecnológicos darán vida al festival.

Las autoridades municipales han dispuesto un robusto plan de seguridad y movilidad para garantizar la tranquilidad de residentes y turistas. Además, se reforzarán los controles para evitar el uso de pólvora no autorizada, recordando que solo los espectáculos profesionales cuentan con permisos y vigilancia técnica.

El comercio y el sector turístico esperan un impulso significativo durante esta temporada, considerada una de las más importantes del año para el municipio.

“Estamos entre los cinco destinos más visitados del país. Con la apertura del aeropuerto de Paipa aumentó la llegada de turistas de Bogotá, Antioquia, Santander y de varios países europeos”, destacó la administración local.

Las proyecciones son optimistas: se prevé la llegada de cerca de 100 mil visitantes durante el fin de semana del Festival de Luces. En lo corrido del año, Villa de Leyva ha recibido más de un millón de turistas, consolidándose como uno de los destinos preferidos del país en vacaciones.

Para evitar congestiones vehiculares, la Alcaldía, el Instituto de Tránsito de Boyacá y la Gobernación activaron un plan especial de movilidad.

la vía Sáchica – Villa de Leyva funcionará solo como ingreso, mientras la ruta Villa de Leyva – Sutamarchán quedará habilitada para la salida. 8 de diciembre: la vía Villa de Leyva – Sáchica será únicamente de salida, y el ingreso se realizará por el corredor Sutamarchán – Villa de Leyva.

Con tradición, cultura y un despliegue logístico reforzado, Villa de Leyva vuelve a brillar para recibir la temporada navideña bajo un espectáculo de luz que atrae a viajeros de todo el país y el mundo.

