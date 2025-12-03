¿Castigo de Gaviria a Chacón? Perdería aval liberal para 2026 y se lo darían a esposa de alcalde

La definición de la lista al Senado del Partido Liberal para las elecciones legislativas del 2026 todavía está en veremos y hay dudas sobre algunos nombres.

Aunque sería prácticamente seguro que la encabezará el actual presidente del Senado, Lidio García, se estaría moviendo María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria y director del Partido Liberal, para quedarse con ese puesto y tener el respaldo familiar.

Sin embargo, sectores que respaldan a Lidio García aseguran que él podría arrastrar más votos que María Paz, por su trayectoria y tras ser el liberal con mayor votación en 2022.

Ahora, quizá una de las peleas más duras es con el actual senador Alejandro Carlos Chacón, de Norte de Santander, que durante todo el cuatrienio se ha opuesto públicamente a la dirección de César Gaviria. De hecho, intentó quitarle la dirección en la última convención liberal.

Pues, según lo conoció W Radio, Gaviria le quitaría el aval para que se presente nuevamente al Congreso, esto como un “castigo” por su oposición al expresidente.

De hecho, ya se filtró una lista preliminar al Senado en la que el puesto que ocupó Chacón en 2022 (el número 4) se lo darían a la esposa de Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta: se trata de Yirley Vargas.

Y ese reemplazo no sería una coincidencia, pues sería un mensaje a Chacón, quien también es nortesantandereano y ha sido opositor de Acevedo. De hecho, el mismo Chacón este periodo que pasó promovió un proyecto para que familiares de alcaldes o gobernadores no pudieran ser congresistas.