Concejo aprobó el Presupuesto de Bogotá en primer debate

En horas de la madrugada de este miércoles, 3 de diciembre, se aprobó en primer debate el “Proyecto de Acuerdo No. 1004 de 2025 en la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá, por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, para la vigencia fiscal 2026”.

“La visión de una ciudad que está construyendo su futuro, cumpliendo el sueño de tener Metro, destrabando obras, transformando como nunca la política social y recuperando la confianza ciudadana”, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero quien lideró esta discusión.

Para la vigencia del próximo, el presupuesto del Distrito se proyecta en $40,4 billones, distribuidos en $32,5 billones para inversión, $5,3 billones para funcionamiento y $2,6 billones para el servicio de la deuda.

Así las cosas, el 80% de este presupuesto se invertirá en la política social, la infraestructura y la seguridad. El gasto de funcionamiento aumentará solo 1,1 %, lo que refleja las medidas de austeridad.

