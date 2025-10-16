Senado aprobó Presupuesto 2026 por $547 billones: acogió el texto de la Cámara

Con 50 votos por el Sí y 27 por el No, la plenaria del Senado aprobó este jueves en su totalidad el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, presentado por el gobierno del Presidente Gustavo Petro, que asciende a $546.9 billones.

El Senado acogió el texto aprobado ayer por la Cámara de Representantes, con una proposición de los senadores Jhon Jairo Roldán (Partido Liberal) y León Fredy Muñoz (Alianza Verde). Por esto, no será necesario conciliar el proyecto.

Es de recordar que el monto final del Presupuesto quedó en $546,9 billones, luego de que en los primeros debates en las comisiones económicas se lograra un consenso para reducir el monto en $10 billones. Ese acuerdo se mantuvo hasta las plenarias, con el fin de reducir los recursos totales en los que está desfinanciado el Presupuesto.

Y es que, pese a ese acuerdo, el presupuesto todavía está “amarrado” a la ley de financiamiento o nueva reforma tributaria, pues, faltan $16 billones, que el Gobierno espera sacar a través de impuestos.

En todo caso, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, celebró la aprobación y aseguró: “Hemos dado un paso fundamental que fue el de aprobar el presupuesto para el año 2026. Hemos tenido un debate serio, responsable, tanto en Cámara como en Senado”.

Igualmente, insistió en la ley de financiamiento, pero señaló que con esta aprobación se “demostró al país que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen un escenario de acuerdos y consensos”.

Finalmente, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, advirtió que el Presupuesto para 2026 se expone a demandas de nulidad por haberse acogido el texto aprobado por la Cámara de Representantes: “Llevamos año y medio en la Corte Constitucional con la reforma pensional porque a última hora se acogió el texto de la otra cámara. Eso es un riesgo de vicio”, dijo.