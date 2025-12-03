Llamadas extorsivas que recibió hermano de Miguel Ayala fueron clave para su rescate

Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, recuperó su libertad este martes tras permanecer 15 días secuestrado junto con su mánager, Nicolás Pantoja, en una zona rural del Cauca.

Los hechos se presentaron el 18 de noviembre en la Vía Panamericana, jurisdicción de Cajibío, cuando se dirigían al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón con destino a Palmira y Cali.

La Policía Nacional confirmó que las llamadas extorsivas que recibió Luis Ayala, hermano de Miguel, fueron determinantes para ubicar la zona de cautiverio. Según relató Giovanny Ayala, al comienzo los captores exigían 4.500 millones de pesos y, con el paso de los días, aumentaron la cifra a 7.500 millones de pesos. Esa presión criminal, que incluso venía acompañada de un ultimátum de 72 horas para concretar el pago, permitió a los investigadores trazar patrones y estrechar el cerco sobre los responsables.

El operativo de rescate fue adelantado por unidades del GAULA, los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el Área de Aviación Policial y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. La intervención se desarrolló en la vereda Chorritos, en el municipio de La Sierra, donde uniformados ingresaron de manera táctica hasta llegar al punto donde los mantenían en cautiverio. Allí lograron liberar a Ayala y a Pantoja, además de capturar a uno de los presuntos secuestradores e incautar una pistola calibre 9 mm.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los captores pertenecerían al Frente “Carlos Patiño” del Estado Mayor Central, una de las estructuras de las disidencias de las Farc que opera en el Cauca. Las víctimas fueron encontradas en condiciones precarias, retenidas en carpas en plena montaña. “Estaban en una situación infrahumana, sometidos al terror de que los iban a asesinar si no se pagaba el dinero de la extorsión”, aseguró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Tras su rescate, Miguel Ayala narró algunos de los momentos más difíciles del secuestro. Contó que caminaron durante horas por trochas y zonas boscosas, recibieron comida por parte de los captores y que las noches eran lo más duro debido a la angustia constante y al temor de ser asesinados. Tanto él como su mánager fueron trasladados posteriormente para cumplir con los protocolos médicos y verificar su estado de salud.

Las autoridades avanzan ahora en las diligencias para ubicar a los demás miembros de la estructura criminal que participó en el secuestro.