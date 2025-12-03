Judicial

Menor aceptó su responsabilidad en el homicidio de un joven de 29 años en medio de un robo

Los hechos ocurrieron en la calle 108 con carrera 19, en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

Homicidios. Cortesía: Getty Images / LEREXIS

El menor de 16 años aceptó su responsabilidad en la muerte de Jean Claude Bossard, de 29 años, en medio de un intento de robo en la calle 108 con carrera 19, en el barrio Chicó Navarra, en el norte de Bogotá.

Según la Fiscalía, el adolescente se movilizaba con otra persona en una motocicleta de placas falsas y ambos interceptaron a la víctima, a quien, según los videos de las cámaras de seguridad, intimidaron con un arma de fuego.

Bossard se opuso al hurto y, en medio del forcejeo, el menor disparó el arma de fuego en varias ocasiones, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por el ente acusador.

“Unidades de la Policía Nacional que llegaron al lugar se enfrentaron con los dos señalados agresores. Uno de ellos murió mientras que el menor de edad quedó herido y fue aprehendido en situación de flagrancia”, detalló la Fiscalía.

Un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes le imputó los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas; y falsedad marcaria. El joven aceptó tres de los cargos en su contra, excepto el de falsedad marcaria.

Ante la gravedad de los hechos, el juez de control de garantías ordenó que el menor de 16 años cumpla una medida de internamiento preventivo en un centro especializado.

