MinTIC crea canal de WhatsApp para denunciar bullying ante aumento de cifras

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presentó ‘Cero Bullying’, un canal de WhatsApp creado para orientar a familias y docentes frente al creciente acoso escolar y digital en el país.

El lanzamiento se dio en un contexto preocupante. Entre 2020 y 2024 se registraron más de 11 mil casos de bullying en colegios, y más de 1.300 ocurrieron en entornos digitales. En 2024 los reportes aumentaron, sobre todo entre adolescentes.

La ministra TIC, Carina Murcia, señaló que el ciberacoso afectó la salud mental y la convivencia escolar, por lo que la herramienta nació para ofrecer apoyo claro, accesible y confiable a quienes acompañan a menores en el mundo digital.

Cero Bullying se integró al programa CiberPaz, la estrategia con la que el MinTIC busca fortalecer capacidades digitales y enfrentar riesgos como acoso, desinformación, fraudes, suplantación y uso indebido de inteligencia artificial. Investigaciones recientes mostraron que más del 34 % de los estudiantes de secundaria sufrió acoso digital y que gran parte de los casos derivó en ansiedad, depresión o aislamiento.

Además, poblaciones con identidades étnicas o discapacidad mostraron mayores niveles de vulnerabilidad.

El canal ofrece guías, recomendaciones, alertas tempranas y orientación inmediata para reconocer señales de riesgo, proteger datos personales y activar rutas de atención. Su acceso es gratuito y no exige datos privados.